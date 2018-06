Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Telefonica nach der Einführung einer weiteren Mobilfunkmarke in Spanien auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 9,60 Euro belassen. Mit der Marke O2 Spain wolle der Telekomkonzern im unteren Preissegment agieren, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Erfolg von O2 Spain werde unter anderem auch davon abhängen, wie groß die Marketing-Unterstützung durch Telefonica ausfalle./edh/ag Datum der Analyse: 13.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2018-06-13/12:27

ISIN: ES0178430E18