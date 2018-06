Mit der Investition unterstützt Mimecast europäische Unternehmen widerstandsfähiger gegen Cyberangriffe über E-Mails zu werden.

MÜNCHEN, 13. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mimecast Limited (https://www.mimecast.com/) (NASDAQ: MIME), ein marktführende Anbieter für E-Mailsicherheit und Experte für Cyber-Resillence, startet heute offiziell den Betrieb seiner deutschen Rechenzentren.

Die Services von Mimecast sind online und die ersten Kunden sind bereits im Onboarding. Die zwei neuen, replizierenden Rechenzentren befinden sich in Frankfurt am Main in zwei verschiedenen Lokationen. Sie werden mit der unternehmenseigenen Cloud-Infrastruktur von Mimecast betrieben. Die E-Mail-Security-, Business Continuity- und Archivierungsdienste von Mimecast sind so konzipiert, dass sie in Übereinstimmung mit der DSGVO und den deutschen Datenschutzgesetzen bereitgestellt werden.

"Da deutsche Firmen einen umsichtigen und pragmatischen Ansatz in Bezug auf die Cloud Nutzung haben, erwartet Mimecast ein schnelles Wachstum", sagt Peter Bauer, CEO von Mimecast. "Es bestehen noch Bedenken darüber, wo Daten gespeichert werden und was passiert, wenn wichtige Dienste wie E-Mail versagen, Sicherheitsrisiken entstehen und die Produktivität am Arbeitsplatz beeinträchtigt wird. Mit unseren neuen Rechenzentren können wir Unternehmen genau dabei unterstützen und erlauben die Umsetung von Cyber-Resilience-Strategien , um den Informationsfluss per E-Mail und dessen Archivierung unter allen Umständen sicherzustellen."

Die Dienste von Mimecast unterstützen Microsoft Exchange, Office 365, Google und auch selbst betriebene E-Mail-Umgebungen.

Das internationale Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Beratungsunternehmen Mazars migriert zur Zeit seine E-Mail Security und Archivierungsservices in das deutsche Rechenzentrum. Jayson Dudley, CISO der Gruppe, kommentiert dies wie folgt: "Der Schutz des Mandantengeheimnisses und der Datensicherheit ist für unser Geschäft von größter Bedeutung. Die garantierte Datenhoheit in Deutschland hilft uns dabei, unsere europäischen Compliance-Vorgaben umzusetzen. Mimecast ist unsere erste Verteidigungslinie gegen die wachsende Anzahl von Ransomware und Phishing-Angriffen per E-Mail."

Neue Ergebnisse einer Studie* von Mimecast zeigen auf, dass nur 13 Prozent der befragten deutschen Unternehmen bisher eine vollständige Cyber-Resilience-Strategie eingeführt haben, obwohl 88 Prozent dieses durchaus als "äußert wichtig" oder "sehr wichtig" einstuften.

Die meisten deutschen Organisationen gebe an, in den letzten 12 Monaten Opfer einer wachsenden Anzahl von E-Mail-Angriffen geworden. Die Studie ergab, dass 48 Prozent einen Anstieg von Malware und Ransomware durch E-Mail-Anhänge festgestellt haben, während 35 Prozent über mehr Identitätsbetrug berichteten, im Rahmen dessen Mitarbeiter aufgefordert wurden, finanzielle Transaktionen durchzuführen. Darüber hinaus waren 59 Prozent der deutschen Organisationen davon "besorgt", die DSGVO nicht zu erfüllen.

"Wir haben massiv in unseren Standort in München investiert, um diesen als Grundlage für die weitere Expansion in Mitteleuropa zu nutzen. Hierzu zählen der deutschsprachige Teams für Kundendienst, technischer Support und Partner Management", sagte Michael Heuer, Country Manager & VP Central Europe. " Unsere Marktforschung in Deutschland zeigt, dass disruptive E-Mail-Angriffe auf dem Vormarsch sind, aber viele Firmen noch unentschieden sind, wie sie Ihre Widerstandskraft gegen Cyberattacken erhöhen können".

Mimecast hat mehr als 30.400 Kunden weltweit, 31 Prozent davon nutzen Mimecast-Dienste als Ergänzung zu Microsoft Office 365. Die neuen Rechenzentren bilden ein globales Netzwerk von 12 Datenzentren auf der ganzen Welt - in Großbritannien, den USA, Südafrika, Australien, auf den Kanalinseln und jetzt auch in Deutschland.

Über Mimecast

Mimecast (NASDAQ:MIME) macht geschäftliche E-Mails und Daten für Tausende von Kunden und ihre Millionen von Mitarbeitern weltweit sicherer. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2003 schützen die von Mimecast angebotenen cloudbasierten Sicherheits-, Archivierungs- und Geschäftskontinuitätsdienste der nächsten Generation E-Mails und bieten umfassendes E-Mail-Risikomanagement.

*Die Studie wurde im März 2018 von Vanson Bourne im Auftrag von Mimecast durchgeführt. Befragt wurden IT-Entscheidungsträger in 150 deutschen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern.

Mimecast ist entweder eine eingetragene Marke oder eine Marke von Mimecast Services Limited in den USA bzw. anderen Ländern. Microsoft und Office 365 sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Microsoft, Inc. in den USA bzw. in anderen Ländern. Alle anderen Produkte bzw. Dienstleistungen, auf die Bezug genommen wird, sind Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

