Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Analystenveranstaltung nach der Jahreskonferenz der American Society of Clinical Oncology (Asco) auf "Underweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die auf der Asco vorgestellten Studiendaten seien interessant, schrieb Analystin Emily Field in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Noch sei es aber zu früh, um mögliche Umsatzpotenziale der betreffenden Wirkstoffe in ihrem Bewertungsmodell zu berücksichtigen./edh/ag Datum der Analyse: 12.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-06-13/12:29

ISIN: DE0006599905