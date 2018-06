BonTerra Resources Inc. veröffentlichte heute aktuelle Analyseergebnisse von derzeitigen Bohrprogramm, welches das Unternehmen an der Goldlagerstätte Gladiator auf der Liegenschaft Urban-Barry in Quebec durchführt. Nach Angaben des Unternehmens konnte die bekannte Ausdehnung der mineralisierten Zonen mit Hilfe der Bohrungen erweitert werden und die Kontinuität der fünf wichtigsten Mineralisierungen wurde entlang des Streichens und zur Tiefe hin bisher bestätigt. Nach aktuellen Kenntnisstand erstreckt sich die Lagerstätte über eine Länge von rund 1.300 m.



Eine neue Ressourcenschätzung soll in der zweiten Jahreshälfte 2018 veröffentlicht werden.



Zu den Höhepunkten der neuen Ergebnisse zählen u. a. die folgenden Abschnitte:



? Bohrloch BA-18-30: 24,3 g/t Gold über 5,0 m ? Bohrloch BA-18-31: 9,6 g/t Gold über 3,5 m ? Bohrloch BA-18-34: 44,9 g/t Gold über 3,0 m ? Bohrloch BA-18-36: 8,4 g/t Gold über 3,0 m



