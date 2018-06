Was eine "Fahnenstange" an der Börse ist, sieht auch der Unerfahrene sofort: Das, was die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060) gerade zeigt, das ist eine. Nahezu senkrecht steigende Kurse. Fahnenstangen indizieren: Alle wollen rein, keiner verkauft. Wenn das auf besonders positiven, aktuellen Nachrichten fußt, ist das weniger problematisch. Wenn eine Aktie aber zum Selbstläufer wird, besteht die Gefahr, dass Risiken unterschätzt werden und dem Markt die Käufer ausgehen. Und diejenigen, die hier in kurzer Zeit satte Gewinne eingefahren haben, wollen die ja durchaus sichern. Nur warten sie dazu auf Anzeichen, dass der Fahnenstange der Schwung ausgeht, erst dann wird ausgestiegen. Was aber Gefahren für den kurzfristigen Trend birgt, weil dann auf der Gegenseite kaum jemand die Hand aufhält, weil die, die kaufen wollten, bereits investiert sind und der Kurs charttechnischen Auffanglinien weit davongelaufen ist. Ist die Situation bei Wirecard mittlerweile entsprechend?

Grundsätzlich ja. Heute dürfte der grandiose Börsengang des Bezahlsystems Adyen in den Niederlanden, einem Konkurrenten ...

