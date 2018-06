Duisburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace hat Netto-Leerverkaufsposition in Klöckner & Co-Aktien reduziert: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP haben ihr Short-Engagement in den Aktien der Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) geringfügig abgebaut. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...