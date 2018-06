Das auf Gelenkknorpel spezialisierte Unternehmen Co.don. hat bekannt gegeben, fortgeschrittene Verhandlungen mit der Haemo Pharma GmbH über den Vertrieb des EU-weit zugelassenen zellbasierten Arzneimittels Spherox in Österreich zu führen. Die Parteien hätten am 12. Juni 2018 ein finales Term Sheet unterschrieben, welches die wesentlichen Eckpunkte der geplanten Zusammenarbeit und eines auf dieser Basis noch zu finalisierenden Vertriebsvertrages regelt. Co.don erwartet bei Abschluss des Vertriebsvertrages einen vertraglich vereinbarten jahresweise gestaffelten Mittelzufluss. Vorgesehen ist, dass die Haemo Pharma GmbH der exklusive Vertriebspartner von Spherox in Österreich wird. Co.don behält zwischen den Parteien definierte Verantwortlichkeiten und unterstützt die Haemo Pharma GmbH während der gesamten Vertriebsphase, hieß es in der Mitteilung. Der Vorstand sieht in dem Abschluss des Term Sheets einen wesentlichen Zwischenschritt für die weitere EU-weite Marktdurchdringung und damit der Umsetzung der Unternehmensstrategie.

