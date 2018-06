Das hat Heidelberger Druck nicht verdient

Anleger haben (vorerst) den Glauben an Heidelberger Druck (WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007) verloren. Nicht so die Analystenzunft. Diese glaubt weiterhin fest an ein Comeback des Druckmaschinenherstellers.

Ein enttäuschender Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 hat die im SDAX gelistete Heidelberger-Druck-Aktie in dieser Woche ordentlich unter Druck geraten lassen. Allerdings war dies nicht gleich für sämtliche Marktteilnehmer das Signal, Heidelberger Druck abzuschreiben. Zumal das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr mit einigen Erfolgen aufwarten konnte.

Heidelberger-Druck-Chart: boerse-stuttgart.de

Bei Independent Research hat man sich angesichts des enttäuschenden Ausblicks dazu entschlossen, das Kursziel für die Heidelberger-Druck-Aktie von 3,80 auf 3,60 Euro nach unten zu fahren, es bleibt jedoch bei der "Kaufen"-Einschätzung. Auf Analystenseite ist man überzeugt, dass das Unternehmen noch den Wachstumsturbo zünden wird. Auch bei Warburg Research macht der enttäuschende Ausblick niemanden wirklich nervös. Daher lautet das Rating weiterhin "Buy", genauso wie bei Kepler Cheuvreux (Kursziel: 3,70 Euro). Dort setzt man auf Geduld.

