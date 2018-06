Die Aktien des 3D-Druckerherstellers SLM Solutions haben am Mittwoch mit einem Sprung bis auf 37,35 Euro zum Befreiungsschlag angesetzt. Gegen Mittag führten sie den TecDAX noch mit einem Plus von 5,56 Prozent auf 37,00 Euro an. Damit ließen sie zunächst den Bereich etwas unter 36 Euro hinter sich, der zuletzt mehrfach eine zu hohe Hürde gewesen...

