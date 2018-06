Vale A hat in den vergangenen Tagen eine etwas schlechtere Bilanz gehabt. Dennoch zeigen sich bei dem Unternehmen unverändert starke Tendenzen nach oben. Die Aktie hat die Chance auf einen Durchbruch Richtung 15 Euro. Dies wären ausgehend vom aktuellen Kurs noch einmal etwa 20 %, heißt es mit Blick auf die Distanz. Dabei sind kaum Hindernisse zu sehen, lediglich in Höhe von 12,50 Euro könne die Aktie auf eine deutliche Barriere stoßen, so die Annahme. Der Kurs ist zudem nach unten gut abgesichert. ... (Moritz von Betzenstein)

