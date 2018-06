Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 490 US-Dollar belassen. 2018 werde in der negativen Cashflow-Entwicklung die Wende bringen, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Fortan werde das Umsatzwachstum die Steigerung der Ausgaben für Sendeinhalte übersteigen. Ab 2022 winke dann ein deutlicher Mittelzufluss./ag/gl Datum der Analyse: 13.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-06-13/14:52

ISIN: US64110L1061