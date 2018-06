Die Gea Group hat vom französischen Industriekonzern Altifort ein verbindliches Kaufgebot für den französischen Produktionsstandort für Standard-Separatoren in Chateau-Thierry erhalten. "GEA und Altifort werden auf dieser Basis Exklusivverhandlungen aufnehmen", kündigte der Maschinenbauer am Mittwoch in Düsseldorf an. Die geplante Transaktion würde den Erhalt sämtlicher Arbeitsplätze erlauben und könne im dritten Quartal 2018 abgeschlossen werden. Hinsichtlich der finanziellen Einzelheiten des Deals sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es./edh/tos

ISIN DE0006602006

AXC0214 2018-06-13/16:10