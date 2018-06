Paris (www.fondscheck.de) - Natixis Investment Managers (Natixis), mit einem verwalteten Vermögen von 818,1 Mrd. Euro einer der weltweit größten Asset Manager, hat Sebastian Römer (39) zum Leiter des Vertriebs in Zentral- und Osteuropa ernannt, so Natixis Investment Managers in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...