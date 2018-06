Bernd Scheifele wurde 1951 in Freiburg geboren und wuchs in Stuttgart auf. Er ist bereits seit Februar 2005 Vorstandsvorsitzender von HeidelbergCement ? so lange wie sonst kein anderer DAX30-Chef. Er war es auch, der das Unternehmen 2010 überhaupt erst in den DAX führte.

Bernd Scheifele: Vom Wirtschaftsanwalt zum Konzernchef

Scheifele studierte in Freiburg Jura. Sein Studium führte ihn auch nach Frankreich und in die USA. Nach seiner Promotion arbeitete er zunächst in einer Wirtschaftskanzlei. ... (Robert Sasse)

