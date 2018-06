Geht es bei Ihnen bald in die Sommerferien? Vor lauter Koffer Packen und nach den Pässen Kramen sollten Sie aber auch die Finanzen nicht vergessen. Wie kommen Sie im Urlaubsland an Bares und wie bezahlen Sie dort am besten?Klar ist: Aus Sicherheitsgründen ist es nicht ratsam, mit prallem Bargeldbestand in den Urlaub zu starten. Je nach Reiseziel und Reiseart sollte man natürlich etwas Bargeld für die erste Taxifahrt, ein Essen oder auch die erste Übernachtung dabei haben. Schließlich kann es sein, dass man auf die Schnelle keine passende Tauschgelegenheit findet. Häufig ist es aber am günstigsten und auch recht problemlos, die Landeswährung direkt am Geldautomaten im Urlaubsland zu besorgen - meist funktioniert das schon am Flughafen in der Ankunftshalle. Dort ebenfalls zu findende Wechselstuben sind häufig teurer.Bevor Sie aber mit der Karte Geld ziehen, erkundigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...