Tagesausblick für 14.6.: DAX - Anleger halten sich zurück. Fed und EZB im Fokus!

Mit Blick auf die Sitzung der US-Notenbank und der Zinsentscheidung heute Abend haben sich die Anleger heute zurückgehalten. Eine Zinserhöhung ist nach Einschätzung vieler Experten wahrscheinlich. Investoren dürften allerdings die Kommentare des Fed-Chef Jerome Powell interessieren. Schließlich sind sich die Experten uneins wieviele Zinsschritte dieses Jahr zu erwarten sind. Morgen folgt die Entscheidung der europäischen Notenbank und hier wird bereits über Anzeichen auf ein Ende des Wertpapierkaufprogramms spekuliert. Zum Handelsschluss präsentierten sich DAX, MDAX und TecDAX sowie der EuroStoxx 50 Index wenig verändert gegenüber gestern. Der TecDAX legte hingegen deutlich zu und markierte ein neues 17-Jahreshoch.

Am Anleihemarkt blieb es heute derweil ruhig. Das gilt auch für den Gold- und Ölmarkt. Der Preis für ein Barrel Brent Oil notiert weiterhin unter 77 USD und Gold bei knapp 1.300 USD.

Heute Abend steht die Fed-Entscheidung an. Morgen folgen die Zinsentscheidung der EZB sowie die US-Arbeitsmarktdaten.

Unternehmen im Fokus

Bei Bilfinger summieren sich die Kursgewinne seit Ende Mai bereits auf knapp 20 Prozent. Nun arbeitet die Aktie am Ausbruch über das Hoch von 2015. Fraport meldete ein deutliches Plus bei den Verkehrszahlen für Mai. Das verlieh der Aktie heute Flügel. Siemens erwägt einem Agenturbericht zufolge die Trennung vom Gasturbinengeschäft. Bei den Anlegern kam die Idee gut an. Die Aktie schob sich heute auf Platz 2 im DAX. Bei den US-Titeln setzte der Halbleiterhersteller AMD den Höhenflug fort und erreichte das höchste Niveau seit Sommer 2007 und Netflix markierte ein neues Allzeithoch.

Wichtige Termine

China - Industrieproduktion, Mai

Deutschland - Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex Mai

Europa - EZB-Ratssitzung - Bekanntgabe des Zinsentscheids (13:45) - PK mit EZB-Präsident Draghi (14:30)

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 9. Juni

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.900/13.040/13.200 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.610/12.730/12.780 Punkte

Der DAX schlich heute weiter nach oben und kratzt nun an der Widerstandsmarke bei 12.900 Punkten. Gelingt es die obere Begrenzung des Seitwärtstrends zu überwinden, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.040 und im weiteren Verlauf bis 13.200 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 16.03.2018 - 13.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.06.2013 - 13.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

