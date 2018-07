Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf ihrer Ratssitzung vergangene Woche wie erwartet keine neuen Beschlüsse gefasst, so die Analysten der Nord LB.Die Leitzinsen würden auf ihrem Rekordtief verharren. Erst im Juni hätten die Währungshüter die historische Entscheidung getroffen, die Nettoankäufe von Wertpapieren bis Ende 2018 vollständig einzustellen. Das Ankaufvolumen im Rahmen des EAPP bleibe demnach bis September bei monatlich EUR 30 Mrd. und werde dann für eine kurze Fading-Out-Phase von Oktober bis Ende Dezember nochmals halbiert. Auch an der Formulierung "at least through the summer of 2019" in der Forward Guidance zu den Leitzinsen sei trotz der entstandenen Irritationen vorerst festgehalten worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...