Zürich (ots) - Der Basler Pharmakonzern Roche steht wegen einer

vermeintlich illegalen Rabattpolitik in den USA vor Gericht. Das

Unternehmen soll einem Krankenversicherer eine Schuld in

zweistelliger Millionenhöhe zum Teil erlassen haben, um den Absatz

der hauseigenen Diabetesprodukte zu schützen, heisst es in einer

Klage im US-Bundesstaat Illinois. «Anhängige Rechtsstreitigkeiten

kommentieren wir nicht», hält eine Sprecherin auf Anfrage der

«Handelszeitung» fest.



Der Fall geht zurück ins Jahr 2013. Die Vorwürfe erhoben hat eine

ehemalige Roche-Angestellte. Sie hatte 14 Monate im Sold des

Pharmakonzerns gestanden, bevor sie unvermittelt entlassen wurde. Die

Beendigung des Arbeitsverhältnisses, so behauptet die Entlassene, sei

die Quittung für ihre intern geäusserte Kritik an der umstrittenen

Rabattpolitik.



Konkret geht es um das Verhältnis zum US-Versicherer Humana.

Dieser gehört zu den grössten Krankenversicherern des Landes mit

einem Umsatz von über 50 Milliarden US-Dollar und Zehntausenden

Angestellten. Die Versicherung zählt mehr als 10 Millionen Amerikaner

zu ihrem Kundenstamm.



Mitte 2013 hat der US-Versicherer laut Klage erwogen, diverse

Roche-Produkte von der Liste der staatlich bezahlten Arzneimittel zu

streichen. Roche soll monatelang verhandelt und sich den Vertrag nur

gesichert haben, weil das Unternehmen auf eine ausstehende Forderung

von über 30 Millionen Franken verzichtet hat, behauptet die

Whistleblowerin.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90