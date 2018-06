ZÜRICH (Dow Jones)--Die schweizerische Börse hat am Mittwoch im unmittelbaren Vorfeld der US-Notenbanksitzung und vor dem Treffen der EZB am Donnerstag eine ereignisarme Seitwärtsbewegung gezeigt. Die Anleger hielten - auch mangels frischer Impulse - ihr Pulver erst einmal trocken, bis man in Sachen Geldpolitik jenseits und diesseits des Atlantiks klarer sehe, kommentierten Marktteilnehmer.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 8.635 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber, unverändert schlossen Sika und Julius Bär. Umgesetzt wurden 37,17 (Dienstag: 36,84) Millionen Aktien. Tagesgewinner war der Verlierer des Vortages: Swatch stiegen um 1,4 Prozent und machten damit das nachrichtenlose Minus vom Dienstag wieder wett. Ähnlich war es bei Richemont, die um 0,5 Prozent zulegten. Am Ende rangierten Lafargeholcim mit einem Abschlag von 1,3 Prozent.

Für Credit Suisse ging es um 1,0 Prozent nach unten. Dass die Bank in einem US-Prozess um mögliche Verfehlungen aus den Zeiten der Finanzkrise einen Sieg eingefahren hat, weil eine Klage gegen sie zu spät eingereicht wurde, bescherte der Aktie keinen positiven Impuls.

In der zweiten Reihe schnellten Straumann um 5,9 Prozent nach oben auf 750 Franken. Die UBS hatte die Aktie von "Hold" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 690 auf 810 Franken erhöht. Die konservativen Annahmen des auf Zahnersatz spezialisierten Unternehmens zu Forderungen und Rückstellungen in der Bilanzierung könnten den Gewinn je Aktie seit 2015 um 25 Prozent gedrückt haben, so die Analysten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2018 11:54 ET (15:54 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.