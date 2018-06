Fed gibt den Ton an, Lufthansa endlich auf Erholungskurs

Am heutigen Mittwoch kam der DAX erneut nicht vom Fleck. Kurz vor der Bekanntgabe des Fed-Sitzungsergebnisses wollten Anleger offenbar nicht mehr allzu viel riskieren.

Das war heute los. Es war jedoch nicht nur das Warten auf das Fed-Sitzungsergebnis, das Anleger am deutschen Aktienmarkt zögern lies, neue Engagements einzugehen. Morgen steht auch noch die nächste EZB-Sitzung auf dem Programm. Auch diese könnte Überraschungen bereithalten und einige Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischen. Es bleibt abzuwarten, ob es in den kommenden Tagen mehr Bewegung geben wird, wenn Investoren in Bezug auf die Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken etwas schlauer sind.

Das waren die Tops & Flops. Einen besonders guten Tag erlebte im DAX die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Sie konnte zeitweise mehr als 4 Prozent an Wert zulegen. Anleger dürften hoffen, dass dies nun der Beginn einer Erholung ist, nachdem die Aktie im bisherigen Jahresverlauf zu den schwächsten DAX-Performern gehörte. Erfreulich lief der heutige Tag auch für die Siemens-Aktie (WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101). Diese kletterte in der Spitze um rund 3 Prozent in die Höhe. Für gute Stimmung sorgte ein Bloomberg-Bericht, wonach der Industriekonzern einen Teilverkauf seines Turbinengeschäfts prüfen würde. Dagegen sorgten verschiedene Analystenkommentare dafür, dass die HeidelbergCement-Aktie (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004) mit einem zwischenzeitlichen Kursminus von rund 2 Prozent am DAX-Ende landete.

Den vollständigen Artikel lesen ...