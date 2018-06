Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Schwarzach am Main (pta033/13.06.2018/18:00) - Der René Lezard Mode AG wurde durch die Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister, aufgrund der Eintragung einer Kapitalerhöhung der René Lezard Mode AG, angezeigt, dass die Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister zurzeit die meldefristige Schwelle von 25% der Aktien an der René Lezard Mode AG überschritten hat.



(Ende)



Aussender: REN?? LEZARD Mode AG Adresse: Industriestraße 2, 97359 Schwarzach am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Klaus-Karl Becker Tel.: +49 172 6141955 E-Mail: kkb@b-bg.de Website: www.rene-lezard.com



ISIN(s): DE000A1PGQR1 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1528905600790



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 13, 2018 12:00 ET (16:00 GMT)