ORIOR GRUPPE

MEDIENMITTEILUNG

Zürich, 13. Juni 2018

Erfolgreicher ORIOR Investoren-Event bei Culinor Food Group in Belgien

Anlässlich des zweitätigen ORIOR Investoren-Events besuchten Investoren und Analysten die Culinor Food Group im belgischen Destelbergen. Mit Einblicken in das Marktumfeld und bei Betriebsbesichtigungen des Hauptwerks und des Logistikcenters «Depot 52» sind die Teilnehmenden eingetaucht in die Welt von Culinor. Abgerundet wurde der Event mit einer grossen Degustation im «ORIOR House». In einer umfassenden Präsentation erläuterte Filip De Spiegeleire, Gründer und CEO der Culinor Food Group sowie Mitglied der Konzernleitung der ORIOR AG, die Philosophie und die Highlights des jungen und höchst dynamischen Unternehmens.

Strategie ORIOR 2020 «on track»

CEO Daniel Lutz und CFO Ricarda Demarmels bestätigten die Strategie ORIOR 2020 und legten die konsequente und fokussierte Umsetzung anhand ihrer Parameter dar. Seit der Initiierung der Strategie im Herbst 2015 wurde mit Hochdruck an allen strategischen Eckpfeilern gearbeitet. Mit Erfolg, wie sich im ersten grossen Abgleich zeigt. Sämtliche Ziele von ORIOR 2020 konnten in den letzten rund zweieinhalb Jahren mit unzähligen Projekten und Massnahmen positiv beeinflusst werden. Auf dieser starken Basis bestätigte das Management die Strategie ORIOR 2020 sowie die darin festgehaltenen Ziele.

Download

Präsentation ORIOR Strategie Update (http://e2.marco.ch/publish/orior/249_1044/Presentation_Investor_Event_Belgium_13.06.2018.pdf?TensidTrafficShaper=1&f=Presentation_Investor_Event_Belgium_13.06.2018.pdf)

Kontakt

Milena Mathiuet, Leiterin Corporate Communications & IR

Telefon +41 44 308 65 13, E-Mail: investors@orior.ch

Investoren-Agenda

22. August 2018: Publikation Halbjahresergebnis und Halbjahresbericht 2018

1. März 2019: Publikation Jahresergebnis und Geschäftsbericht 2018

11. April 2019: Generalversammlung der ORIOR AG

