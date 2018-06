Walt Disney Co. Aktie: Halten - Aufwärtstrend signifikant gestoppt!

Chartanalyse der Walt Disney Co. - Aktie



Die Walt Disney Co. Aktie bewegte sich in einem langfristigen Abwärtstrend. Aufgrund dieses ausgeprägten Abwärtstrends entsteht daher erst nach Abschluss einer umfassenden Bodenbildung eine Trend- und somit eine Stimmungsänderung. Das Chartbild hat sich zur Zeit trotzdem leicht verbessert, denn der Kursverfall scheint sich derzeit aufgrund der kurzfristigen Aufwärtsbewegung verbunden mit dem signifikanten Ausbruch nicht weiter fortzusetzen. Bis zu einer eindeutigen Trendumkehr bzw. dem Abschluss einer Bodenbildung, die aus der jetzigen kurzfristigen Aufwärtsbewegung entstehen kann, bleibt die Walt Disney Co. Aktie daher vorerst wieder unter Beachtung des nächsten Stop-Kurses eine Halteposition.