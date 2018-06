Im Laufe des vergangenen Monats hat die Aktie des Herstellers von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagenrund ein Viertel ihres Wertes verloren. Noch Mitte Mai hatte der Kurs mit gut 63 € ein Zwischenhoch markiert. Am 30. Mai hat dann Vorstandssprecher Pierre-Pascal Urbon ein Aktienpaket im Wert von 2,75 Mio. € zu einem Durchschnittskurs von 54,05 € verkauft. Letzte Woche wurde dann bekannt, dass es in China einen Baustopp für Solarkraftwerke gibt und die Regierung Subventionen für die Branche kürzt. Zwar ist SMA Solar in China nicht übermäßig stark engagiert, dürfte aber dennoch spürbare Belastungen im Geschäft erleiden. Zudem hat es ein gewisses Geschmäckle, wenn Vorstandssprecher Urbon im Vorfeld einer solchen Meldung ein großes Aktienpaket zu einem Kurs nahe eines Siebenjahreshochs verkauft. Dazu kommt, dass das Papier mit einem KGV von knapp 38 immer noch sehr teuer ist.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 24 vom 14.6.2018.



