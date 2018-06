Die US-Investmentbank Goldman Sachs nach einer hauseigenen Branchenkonferenz auch einige Werte aus dem europäischen Gesundheitssektor neu bewertet. Positiv gestimmt sind die Amerikaner dabei vor allem für den Schweizer Pharmakonzern Roche. Goldman Sachs hat die Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 300 Schweizer Franken (aktueller Kurs: 209,20 Franken) belassen. Der Pharmakonzern habe sich dort zuversichtlich gezeigt, seine Umsätze und Gewinne trotz erwarteter Einbußen durch Biosimilare (Nachahmerprodukte für Biopharmazeutika) zu steigern, so Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

