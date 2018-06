Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer von 120 auf 118 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Pharma- und Agrarchemiekonzern an die nun abgeschlossene Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto angepasst, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese dürfte schon 2018 zum operativen Ergebnis (Ebitda) und im kommenden Jahr zum Kernergebnis je Aktie (EPS) beitragen./gl/zb Datum der Analyse: 14.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-06-14/07:56

ISIN: DE000BAY0017