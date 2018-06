Die Nasdaq ist längst auf Rekordkurs, der Dow schielt nach oben - und der DAX? Kann noch nicht einmal die wichtige 13.000-Punkte-Marke zurückerobern. Es fehlt der fundamentale Rückenwind.

Die Konjunktur bleibt die zentrale Triebfeder der Börse. Die USA präsentierten sich zuletzt robust, und insbesondere im Technologiesektor bleibt die Dynamik hoch. Daher kann es eher als Stärke gewertet werden, dass die FED die Zinszügel nun noch etwas schneller anzieht.

Europa hat derzeit nichts Vergleichbares zu bieten. Im Gegenteil, die jüngsten Daten bestätigen einen laufenden Abschwung. Was die Industrie-Einkaufsmanagerindizes mit rückläufigen Indexwerten schon seit Monaten andeuten, wurde im Nachhinein durch die Auftragsentwicklung untermauert. Diese war im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland im April zum vierten Mal in Folge rückläufig, ...

