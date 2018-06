FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.06.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 15.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.06.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

UNQ1 XFRA JE00BD9WR069 UBM PLC LS-,1125

PO9 XFRA PTPTI0AM0006 NAVIGATOR COMPANY SA O.N.

SCD1 XFRA CNE100000BK2 SHANDONG CHENMING PAPER H

GEY XFRA CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 0,10

GPI1 XFRA BMG2155W1010 CHINA OIL+GAS GR. HD -,01

45A XFRA AU000000ALY0 ALCHEMY RES LTD