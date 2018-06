Beim Bankhaus Metzler hob man das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktie am Mittwoch von stattlichen 215 auf noch stattlichere 270 Euro an. Damit hält Metzler die Spitze unter den Kurszielen der knapp 30 die Aktie beobachtenden Analysten. Aber damit erschöpften sich die guten Nachrichten bereits. Am selben Tag wurde Volkswagen verdonnert, in Deutschland für "Dieselgate" eine Milliarde Euro Strafe zu zahlen.

