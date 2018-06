Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Software AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Bewertung der Papiere sei zwar niedrig, schrieb Analyst Antonin Baudry in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Darmstädter müssten aber nachhaltig höheres Umsatzwachstum liefern, um eine Neubewertung in Gang zu bringen./ag/zb Datum der Analyse: 14.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-06-14/08:23

ISIN: DE000A2GS401