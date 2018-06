Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HeidelbergCement nach dem Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Fokus des Managements rücke zunehmend auf den Free Cashflow, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Anleger sollten erkennen, wie einzigartig eine fast zweistellige Rendite auf den Barmittelzufluss in der Branche ist./ag Datum der Analyse: 14.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-06-14/08:49

ISIN: DE0006047004