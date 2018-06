Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. China bleibe der entscheidende Gewinntreiber für die deutschen Autobauer, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Doch anders als Volkswagen und BMW nutze die Daimler-Pkw-Tochter Mercedes die Möglichkeit des Bilanzierungsstandards IFRS, den Gewinnbeitrag der chinesischen Gemeinschaftsunternehmen auf operativer Ebene (Ebit) zu konsolidieren, was die Margen aufhübsche./gl/ajx Datum der Analyse: 14.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-06-14/08:50

ISIN: DE0005190003