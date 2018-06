Der Pharmakonzern Roche hat neue Langzeitdaten für sein Multiple-Sklerose-Mittel Ocrevus (Ocrelizumab) vorgelegt.

Demnach kann das Mittel den Zeitpunkt um sieben Jahre verzögern, ab dem Patienten mit primär progredienter Multipler Sklerose (PPMS) auf einen Rollstuhl angewiesen seien, wie die Schweizer am Donnerstag mitteilten.

PPMS ist die seltenere Verlaufsform der Krankheit, die Mehrheit der Patienten leidet unter einer schubförmigen MS (RMS). Ocrevus wurde in der Europäischen Union als das erste Mittel überhaupt gegen PPMS sowie gegen RMS zugelassen. Inzwischen hat Medikament laut Roche grünes Licht in mehr als 60 Ländern erhalten.

Nun will das Unternehmen in zwei neuen weltweiten Studien (Phase IIIb) weiter an dem Krankheitsbild der PPMS forschen. Dafür wollen sich die Schweizer neue Endpunkte setzen, um die Funktion der Arme und das Fortschreiten der Erkrankung zu beurteilen./hr/cf/AWP/tav

ISIN CH0012032048

AXC0070 2018-06-14/09:14