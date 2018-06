Hier geht's zum Video

Die DAX-Anleger hielten sich gestern im Vorfeld der Fed-Leitzindentscheidung weitestgehend zurück. Am Ende des Tages gelang es dem DAX dann doch noch ein kleines Plus herauszuarbeiten. Er schloss knapp 0,4 Prozent im Plus. Schlussstand: 12.890 Punkte. Marktidee: Bayer Bayer hat vor kurzem die Monsanto-Übernahme in trockene Tücher gebracht. Für die Aktie lief es in den vergangenen Monaten nicht gut. Jetzt besteht aber Hoffnung. Gestern gehörte Bayer zu den stärksten Werten im DAX. Dabei formte der Kurs eine sogenannte Bullish-Engulfing-Tageskerze.