Die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101) verändert im Rahmen des neuen Performance-Programms für nachhaltig profitables Wachstum ihr Geschäftsmodell.

Das Performance-Programm, das insgesamt acht Teilprojekte - Produktentwicklung, Beschaffung, Retail, Wholesale, Logistik, IT, Support, und Digital - umfasst, verfolgt konsequent einen vertikalen Prozessansatz. Zukünftig wird sich die Organisation nach dem Go-to-Market-Modell ausrichten, die Kundin konsequent in den Mittelpunkt stellen und schnell und flexibel auf kurzfristige Entwicklungen und modische Trends reagieren können. Neben dieser Modernisierung beinhaltet das Performance-Programm die weitere Digitalisierung und die Verschlankung des Konzerns.

Ralf Weber, Vorstandsvorsitzender, sagt: "Die Änderung unseres Geschäftsmodells ist eine Revolution für GERRY WEBER. Wir verändern unsere Denk- und Arbeitsweise grundlegend: weiter vertikalisiert und voll auf die Kundin ausgerichtet. Wir werden schneller, flexibler und zugleich moderner. Das ist der Kern unseres Performance-Programms. Dazu gehört aber auch ein umfassendes Maßnahmenpaket, um zusätzlich zum Wachstum auch die Profitabilität zu erhöhen. Gerade als traditionelles Familienunternehmen fallen uns die notwendigen Einschnitte, um GERRY WEBER zurück auf die langjährige Erfolgsspur zu bringen, nicht leicht. Die Ergebnisse des 1. Halbjahrs 2017/18 haben jedoch gezeigt, dass wir trotz der positiven Effekte aus dem bereits abgeschlossenen Programm FIT4GROWTH fundamental und konsequent gegensteuern müssen. Unser Ziel bleibt es, wieder nachhaltig zu wachsen - bei Umsatz und Ergebnis."

Produktentwicklung, Beschaffung, Retail und Wholesale

Das neue Programm steht im Einklang mit der Strategie der GERRY WEBER Gruppe und stellt die GERRY WEBER Kundin ins Zentrum. Um dies zu erreichen, stellt das Unternehmen das Geschäftsmodell auf einen Go-to-Market-Ansatz mit konsequenter Vertikalisierung um. Damit werden im Kern alle Prozesse signifikant beschleunigt und die Kollektionen saison- und bedarfsgerechter auf den Markt gebracht. Zukünftig kreiert GERRY WEBER Kollektionen, die damit optimal auf Trends und den Bedarf der Kundin abgestimmt sind. Dies erfordert weitreichende Änderungen in der Produktentwicklung, in die zukünftig umfassende Datenanalytik und Marktforschungsergebnisse einfließen werden. In diesem Zuge werden Partnerschaften mit strategischen Lieferanten ausgebaut. GERRY WEBER wird mit diesen Schritten die Warensteuerung verbessern, Preisnachlässe reduzieren und somit die Flächenproduktivität im Retail und Wholesale signifikant erhöhen. Damit einher geht die Fokussierung auf die Core-Marken von GERRY WEBER. Das Performance-Programm führt die Strategie der GERRY WEBER Gruppe, die Markenprofile zu modernisieren und den Markenauftritt online und stationär attraktiver zu ...

