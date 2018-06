DAX-Analyse am Morgen: Warten auf die EZB

Es bleibt dabei - die Aktienmärkte bewegen sich weiter in einer engen Range, was auch an den beiden Notenbanksitzungen in den USA bzw. der Eurozone liegen dürfte. Das Treffen der Fed haben wir bereits hinter uns, der Leitzinsentscheid der EZB steht dafür heute Mittag ab 13.45 Uhr auf dem Programm. Für den DAX hieß das gestern zunächst "Augen zu und durch", der Index beschränkte sich bei seinem Auftritt auf eine Kursspanne zwischen 12.781 und 12.906 Zählern, wobei per saldo ein Plus von 0,4% zu Buche stand:

Den vollständigen Artikel lesen ...