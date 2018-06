Die Analysten von VSA Capital haben in einer jüngst veröffentlichten Analyse das Rating "spekulativ kaufen" für die Aktien des Kobaltexplorers M2 Cobalt (WKN A2H8WQ / TSX-V MC) vergeben. Sie sehen bei weiter gutem Newsflow vom Projekt des Unternehmens in Uganda die Chance auf eine Neubewertung der M2-Aktie. Dabei weisen die Experten unter anderem auf die politisch stabile Lage in Uganda hin, die im krassen Gegensatz ...

