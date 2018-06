Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Vorstand der GRENKE AG (ISIN DE000A161N30/ WKN A161N3) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit einem Emissionsvolumen in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen (dies entspricht ca. 4,3% des derzeitigen Grundkapitals auf Basis des Xetra Schlusskurses vom 12. Juni 2018), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

