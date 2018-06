GIEAG Immobilien AG: GIEAG verkauft vollvermieteten Bürokomplex in Stuttgart nach umfangreicher Revitalisierung DGAP-News: GIEAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien GIEAG Immobilien AG: GIEAG verkauft vollvermieteten Bürokomplex in Stuttgart nach umfangreicher Revitalisierung 14.06.2018 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. GIEAG verkauft vollvermieteten Bürokomplex in Stuttgart nach umfangreicher Revitalisierung - Rd. 5.000 m² große Immobilie an institutionellen Investor veräußert - Revitalisierungsmaßnahmen planmäßig abgeschlossen - Land Baden-Württemberg als Exklusivmieter, Übergabe der Mietflächen bereits erfolgt München, 14. Juni 2018. Die GIEAG Immobilien AG (GIEAG) hat einen vollvermieteten Bürokomplex in Stuttgart an einen institutionellen Investor aus dem süddeutschen Raum veräußert. GIEAG hatte das Objekt mit einer gesamten Mietfläche von rund 5.000 Quadratmetern und einer Tiefgarage mit 101 Stellplätzen in der Stuttgarter Neckartalstraße erst zum Jahreswechsel 2017/2018 leerstehend übernommen sowie anschließend umfassend saniert. Erst unlängst konnte mit dem Land Baden-Württemberg ein langfristiger Mietvertrag über die gesamte Mietfläche abgeschlossen werden. Nach planmäßigem Abschluss der Revitalisierungsmaßnahmen wurde das Gebäude zum 1. Juni 2018 an den Exklusivmieter übergeben. Die PIC Real Estate GmbH beriet den Investor beim Ankauf und der Strukturierung. Thomas Männel, Vorstand von GIEAG, kommentiert: "Wir freuen uns, dass wir so zeitnah nach dem Ankauf und Revitalisierung die Immobilie erfolgreich verkaufen konnten. Dies bestätigt unsere Expertise in der wertschaffenden Entwicklung von Immobilien und in der Wahl des Standorts. Positiv wirkte sich natürlich auch aus, dass wir einen langfristigen Mietvertrag mit einem erstklassigen Mieter abgeschlossen hatten." Andreas Kurzer, Geschäftsführender Gesellschafter der PIC Real Estate GmbH, ergänzt: "Die Professionalität der Verkäuferseite und die außer Frage stehende Qualität der Immobilie und des Mieters waren letztendlich ausschlaggebend für die Kaufentscheidung". Über GIEAG Immobilien AG (GIEAG) GIEAG ist eine familiengefuhrte Munchner Immobilienaktiengesellschaft. Die Aktien der GIEAG Immobilien AG werden an der Munchner Börse gehandelt. Das GIEAG Experten-Team ist dabei Garant fur innovative und zukunftsweisende Konzepte. Durch die Verbindung der drei Assetklassen - Office, Wohnen, Logistik - und der zwei Leistungsbereiche - Entwicklung und Bestandshaltung - bietet das Unternehmen eine im Markt einzigartige Stabilität. So entwickelte und optimierte die GIEAG Immobilien AG in den vergangenen 18 Jahren eine Vielzahl von Immobilienprojekten, mit Flächen von 1.500 m² bis 145.000 m² bei einer Einzelinvestitionssumme von bis zu 100 Millionen Euro. Partnerschaftlichkeit, Beharrlichkeit, Transaktionssicherheit und Schnelligkeit sind fur GIEAG die Basis einer nachhaltigen Wertentwicklung. Kontakt GIEAG Immobilien AG Investor Relations, Philipp Pferschy Oettingenstraße 35 80538 München ir@gieag.de Tel: +49 89 290516-0 edicto GmbH Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns amuehlhaus@edicto.de Tel.: +49 69 905505-52 14.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: GIEAG Immobilien AG Oettingenstrasse 35 80538 München Deutschland Telefon: +49 89 290516-0 Fax: +49 89 290516-11 E-Mail: info@gieag.de Internet: www.gieag.de ISIN: DE0005492276 WKN: 549227 Börsen: Freiverkehr in München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 695205 14.06.2018

ISIN DE0005492276

AXC0084 2018-06-14/10:30