In den letzten Jahren konnte sich die Wirtschaft und auch die Politik durch die Geldflut der Zentralbanken Zeit erkaufen. Man vermied schmerzhafte Restrukturierungen. Doch diese Phase endet jetzt. In den USA steigen die Leitzinsen wieder, in Europa kommt das Thema Schuldenkrise auf und die Konjunktur steht vor einer Abwärtsbewegung. Die Zukunft zeigt sich also unsicherer. ...

