Heute findet in London die jährliche "Austrian Conference" in Kooperation von Wiener Börse und Baader Bank statt. Bei der Konferenz werden sich zehn Top-Unternehmen vor Londoner Fondsmanagern präsentieren: Agrana , Atrium, FACC , Immofinanz , Kapsch TrafficCom, Mayr-Melnhof , Polytec , S Immo, Semperit und voestalpine . Für die teilnehmenden Vorstände und IR-Manager wurden in Summe 60 One-on-One Meetings & Kleingruppenpräsentationen mit insgesamt 22 institutionellen Investoren vereinbart, teilt die Wiener Börse mit. Und noch eine Roadshow in London: Andritz nimmt heute an der J.P. Morgan Capital Goods CEO Conference in London teil.

Den vollständigen Artikel lesen ...