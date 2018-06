Die Erste Group hat ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktien der FACC bestätigt. Ihr Kursziel für die Titel des oberösterreichischen Luftfahrtzulieferers blieb mit 24 Euro ebenfalls unverändert.

Zum Vergleich: Am Dienstag wurden die FACC-Papiere an der Wiener Börse am Nachmittag bei 16,08 Euro gehandelt. Der jüngste Kursrückgang sei eine Möglichkeit für die Anleger, sich die Aktie noch einmal genauer anzuschauen, schreibt Erste-Analyst Christoph Schultes in der Studie vom Dienstag.

Der langfristige Ausblick sei sowohl für die Branche als auch für die FACC selbst günstig. Einerseits soll sich die Anzahl der Flugzeuge laut Zahlen von Airbus bis 2036 verdoppeln, andererseits strebe die FACC schon für 2020/21 das Erreichen der Umsatzmilliarde an. Weiters verweist der Analyst auf Zeitungsberichte, wonach Konzernchef Machtlinger für 2025/26 einen Umsatz in der Höhe von 1,5 Mrd. Euro anpeile. Der Markt würde derzeit die "ausgezeichnete Wachstumsperspektive" nicht widerspiegeln.

Beim Gewinn je Aktie prognostiziert die Erste Group 0,90 für das Geschäftsjahr 2018/19, 1,21 Euro für 2019/20 und 1,42 Euro für 2020/21. Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 0,30 Euro (2018/19), 0,40 Euro (2019/20) und 0,50 Euro (2020/21).

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) dkm/sig

AFA0049 2018-06-26/14:02

ISIN: AT00000FACC2