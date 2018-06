Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Dass der Elektrokonzern Insidern zufolge strategische Optionen für sein kriselndes Geschäft mit großen Gasturbinen inklusive eines Verkaufs oder einer Fusion des Bereichs mit einem Konkurrenten prüft, sah Analyst Markus Mittermaier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als positive Nachricht. Ein möglicher Interessent wäre Shanghai Electric. Der chinesische Konkurrent unternehme aber schon selbst in diesem Bereich Anstrengungen, so dass die Wahrscheinlichkeit einer entsprechenden Transaktion schwer einzuschätzen sei./gl/ag Datum der Analyse: 13.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2018-06-14/11:10

ISIN: DE0007236101