Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das Verkehrswachstum in Griechenland falle stärker als erwartet aus, daher sehe er Spielraum nach oben für die Schätzungen für den Frankfurter Flughafenbetreiber, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ag Datum der Analyse: 14.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-06-14/11:19

ISIN: DE0005773303