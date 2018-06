Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Seine Kaufempfehlung basiere auf seiner Einschätzung, dass sich der Konzern in mehrere Teile aufspalten werde und dies die aktuelle Bewertung nicht widerspiegele, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Jüngste Konzernaussagen ließen darauf schließen, dass es mit den Quartalszahlen Anfang August auch strategische Klarheit geben werde. Das Chance/Risiko-Profil der Siemens-Aktie sei weiterhin vorteilhaft./ajx/ag Datum der Analyse: 14.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-06-14/11:19

ISIN: DE0007236101