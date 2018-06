Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat auf "Buy" mit einem Kursziel von 915 Pence belassen. Die Öffnung des Wettbewerbers Deliveroo für Restaurants mit eigenem Lieferservice sei wohl eher als Verteidigungsmaßnahme zu sehen, schrieb Analyst Chris Grundberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Just Eat erscheine gut aufgestellt, dieser Bedrohung standzuhalten./ajx/ag Datum der Analyse: 13.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-06-14/11:51

ISIN: GB00BKX5CN86