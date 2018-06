Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Gea Group nach einer hauseigenen Informationsveranstaltung in Paris auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Wie erwartet habe der Maschinenbauer nichts Neues zur geplanten Verwendung überschüssigen Kapitals oder einer Umstrukturierung bekannt gegeben, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts ebenfalls fehlender Aussagen zum zweiten Quartal sehe er weiter das Risiko einer Gewinnwarnung. Wegen seiner technologischen Führungsstellung und angesichts der jüngsten Kursschwäche sei Gea aber ein attraktiver Übernahmekandidat./gl/ajx Datum der Analyse: 14.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

