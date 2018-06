Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Bilfinger nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Nach dem jüngsten Kursanstieg wäre eine kurzfristige Konsolidierung keine Überraschung, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Vertrauen in das Umsatzwachstum des Industriedienstleisters nehme zu. Doch Bilfinger habe den Anlegern mit Blick auf die Margenziele und die immer noch negative Entwicklung der freien Barmittel noch einiges zu beweisen./gl/ajx Datum der Analyse: 14.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-06-14/11:54

ISIN: DE0005909006