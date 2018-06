Zürich (ots) - Zwei Bundesverwaltungsgerichtsurteile stellten

klar, dass Material, welches zur Erbringung von Pflegeleistungen

notwendig ist, Teil der erbrachten Pflegeleistungen darstellt; es

besteht kein Anspruch, diese Materialien separat vergüten zu lassen.

Helsana vergütet daher seit 2018 keine solchen Pflegematerialien

mehr, verzichtet jedoch auf Rückforderungen der seit 2013 vergüteten

Beträge. Sie würden einen nicht zu verantwortenden Mehraufwand

generieren und Gerichtsverfahren provozieren. Helsana erwartet von

den Restfinanzierern (Kantone und Gemeinden), per sofort die

Pflegematerialkosten zu übernehmen.



Zwei Bundesverwaltungsgerichtsentscheide von September und

November 2017 stellten klar, dass seit Einführung der neuen

Pflegefinanzierung die zur Erbringung von Pflegeleistungen

verwendeten Pflegematerialen nicht mehr der Grundversicherung

belastet werden dürfen. Gemäss der jüngsten Rechtsprechung sind die

Materialien bereits über die Beiträge in Artikel 7a, Absatz 1 und

Absatz 3, der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) abgegolten.

Helsana war davon ausgegangen, dass eine separate Vergütung auch

unter der neuen Pflegefinanzierung dem Gesetz entspreche, weshalb sie

erst seit 2018 keine Pflegematerialien mehr zusätzlich zu den

Beiträgen der Pflegefinanzierung vergütet.



Die Folge sind seitens der Versicherer zu viel bezahlte Leistungen

zwischen 2013 bis 2017. Gleichwohl verzichtet Helsana auf eine

Rückforderung, denn ein solches Vorgehen würde einen

unverhältnismässigen administrativen Aufwand bedeuten und wegen der

nur sehr schwer zu beziffernden Forderungen Gerichtsverfahren

provozieren, was die partnerschaftliche Beziehung mit Spitex,

Pflegeheimen und freiberuflichen Pflegefachpersonen belastete.

Helsana erwartet von den Restfinanzierern (Kantone und Gemeinden),

die Kosten für Pflegematerialien ab 2018 zu übernehmen.



