Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Wacker Chemie von 160 auf 129 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Polysilizium-Preise in China seien unter Druck geraten, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt habe im Juni bereits mit deutlichen Kursabschlägen reagiert. Es bestehe das Risiko, dass der Solar-Markt in China nachhaltig an Dynamik verliere. Spengler sieht nur noch moderates Aufwärtspotenzial./ajx/ag Datum der Analyse: 14.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-06-14/12:23

ISIN: DE000WCH8881